„Perearst: kaalu tuleb langetada, sest olukord on eluohtlik!“ Ema ja teismeline poeg võtsid kahekesi 45 kilo alla. Kuidas nad seda tegid?

Viis aastat tagasi elas Heidi muretult mõnusat elu. Eks ta pani muidugi tähele, et tasapisi kohevamaks muutus, kuid ülemäära palju ta selle pärast ei muretsenud. Õhtud möödusid diivanil ja käsi käis muudkui krõpsupaki või juustuvaagna vahet. „Minu lemmikuks oli kõik see hea, mis teeb paksuks – koogikesed, maiustused, vein. Nautisin elu ja tegelikult ei saanud arugi, et olin juba väga suureks paisunud,“ sõnab Heidi.

160sentimeetrise naise viimane piir saabus 84 kilo juures. Asi oli juba nii hull, et kõht segas kummardamist – proovi sa nõnda kingi jalga tõmmata või varbaküüsi lõigata. Võhmale võttis olemine samuti ning tihtipeale tundis Heidi end väsinuna. Ta meenutab, et valdavaks meelelaadiks oli sel perioodil „ei viitsi, ei saa, ei taha“. Mõnikord valutasid ka põlved.

Heidil on diagnoositud kõrgvererõhktõbi, ülekaal on aga selle haiguse korral võtmetähtsusega asi, millest hoiduda. Tagantjärele imestab Heidi perearsti suhtumist – too lihtsalt nentis, et kehamassiindeks on nüüd selline ja ära seda enam kõrgemaks lase. „Praegu vaatan tollaseid pilte ega tunne end nendel äragi.“