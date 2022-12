Ilutoimetaja nipid: nii teed kauni peomeigi, mis peab vastu tantsule ja trallile ning püsib veatu, kuni sa selle maha võtad

Selleks et meik näeks välja parim ja püsiks pikalt, tuleb nahk enne meikima asumist põhjalikult ette valmistada – esmalt korralikult puhastada, seejärel toniseerida ja niisutada. Meigi alla sobib kõige paremini hästi imenduva ja mitterasvase tekstuuriga kreem, mis niisutab nahka tõhusalt, kuid ei tekita sellele õlist kihti. Samuti on oluline jälgida, et kreemi ei läheks näole liiga palju – vastasel juhul võib see jumestuskreemi pealekandmisel hakata nahalt maha rulluma, jättes tulemuse ebaühtlaselt laiguliseks.