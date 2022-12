TERVISEUUDIS | Paljutõotav uus ravim vähiravis

Ravim AOH1996 sai nime 1996. aastal sündinud ja vähile elu kaotanud Anna Olivia Healey järgi. Katsetes on see ravim suutnud võtta tõhusalt sihikule kiirelt paljuneva raku tuumaantigeeni (PCNA), millel on rakkude parandamisel ja kopeerimisel ülioluline roll. Muteerunud rakkude sihtimine mitte ainult ei peata vähirakkude kasvu ja levikut, vaid sellel puudub ka kahjulik mõju tervetele rakkudele.