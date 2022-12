TERVISEUUDIS | Eksperiment: see lihtne ja maitsev snäkk parandab tublisti soolestiku tervist ja edendab häid kõhubaktereid

Tulemusena selgus, et neil osalejatel, kes olid ükskõik kummal kujul mandleid söönud, tekkis märkimisväärses koguses lühikese ahelaga rasvhapet butüraati (võihape). Seda aga teatakse kui hea kõhutervise tagajat ja soolerakkude jaoks peamist kütuseallikat. Kui rakud saavad oma tööd hästi teha, loovad nad soolemikroobidele ideaalse keskkonna, mis tagab tugeva sooleseina, kaitse lekkimise või põletike eest ja toitainete optimaalse imendumise. See kõik tasakaalustab ka immuunsüsteemi, nii et lihtne mandlite söömine võib mõjutada kogu meie tervist.