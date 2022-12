TERVISEUUDISED | Toitumisvead mõjutavad geene püsivalt

Senised uuringud on näidanud, et varajases eas suure suhkrusisaldusega toitu saanud äädikakärbeste elu lüheneb isegi siis, kui nende toitumist täiskasvanueas parandada. Nüüd tuvastasid teadlased seda selgitava mehhanismi. Suure suhkrusisaldusega dieet pärsib info ülekannet glükoosi ainevahetuses osalevalt DNA-lt RNA-le, põhjustades püsivaid muutusi ja mõjutades seda, kuidas geenid hilisemas elus avalduvad. Teadlased üritasid katsetes äädikakärbestega sellist infoülekannet parandada ja neil õnnestuski mõjutada äädikakärbeste tervist hilisemas eas sel määral, et pikenes ka nende eluiga.