KAANELUGU | Piraadikaptenit kehastav Laura Peterson-Aardam: kõik piraadid kuuletusid nagu nõiaväel! Oli kiusatus kostüümis koju tulla

"Võis juhtuda, et kell kolm, kui ema käis läbi une köögis šokolaadi söömas, küsis ta meilt isaga, miks me ei maga. Me ei maganud sellepärast, et meil olid käsil alati suured teemad alates Juhan Viidingust, loomingust ja vastutusest, aga ka surmast," meenutab Laura.

FOTO: Aivar Kullamaa