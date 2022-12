Mida on teadus selgitanud välja vasakukäeliste kohta. Kes on kuulsad kurakäed?

Teadlastele on juba ammu teada, et käelisus on osaliselt kujundatud geenide poolt. Kuid alles 2019. aastal tuvastasid nad vasaku- ja paremakäeliste DNA-s erinevused. Uuring, milles analüüsiti ka 9000 Briti katsealuse ajuskaneeringuid näitas, et vasakukäelistel toimivad keelt töötlevad osad nii paremas kui vasakus ajupoolkeras tandemina tõhusamalt. Seda, kas see muudab vasakukäelised keeleliselt andekamaks, tuleb veel uurida.