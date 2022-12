TERVISEUUDISED | Spordipõlgurite unistus – trenni asemel lihased suureks ohutu tabletiga?!

Aine, mille teadlased tuvastasid, kannab nime lokamidasool (locamidazole), lühendina ka LAMZ. Suukaudset ravimit katsetati edukalt hiirtel, mis annab lootust, et see võiks toimida ka inimestel. Hiirte lihaskiud kasvasid suuremaks, lihased muutusid tugevamaks ja luud tihedamaks. Positiivne oli seegi, et loomakestel ei ilmnenud mingeid kõrvaltoimeid.