INTERVJUU | Kas viljakus on tänapäeval halvenemas või mitte? Vastab geneetikateadur Triin Laisk

Geneetik Triin Laisk: " Naiste tervis ja selle geneetiline taust on pikalt olnud alauuritud valdkond. Ühelt poolt on see väga kahetsusväärne, teisalt andis mulle hea võimaluse teha maailmatasemel teadustööd ja kirjeldada seoseid, mida varem ei teatud."

Triinu teadustöö keskendub naise viljakuse ja viljatusega seotud tunnuste ning haiguste geneetika uurimisele, mis on tema sõnul pikalt olnud liiga vähe uuritud. Tõsi küll, TÜ Eesti geenivaramu sarnaste suurte biopankade abil on selles valdkonnas viimastel aastatel toimunud olulisi arenguid, kuhu ka Eesti teadlased on oma uuringutega panustanud. Nii teeb Triinule enim rõõmu, kui analüüside tulemusel on kasvõi natuke rohkem teada mõne haiguse geneetilistest põhjustest, et need teadmised võiksid ühel päeval aidata kedagi paremini ravida, diagnoosida või haigust ennetada.