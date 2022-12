Et pühadeaeg ei tunduks justkui lõputu vaaritamine, tasub kohustused pereliikmete vahel ära jagada. Näiteks minu peres – mis on suur, jõululaua taga saab kokku üle 20 inimese! – oleme otsustanud nii, et pidu peetakse venna kodus, ema keedab süldi ja küpsetab piparkoogid, venna pere paneb sea ahju, vennapoeg on osav vorstide valmistamisel, mina teen tarretise-keedukreemikoogi jne. Laud on enamasti kui äke, samas keegi ei ägise liigsest kokkamispingutusest!