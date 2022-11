Käte pidevat suremist ei tohi eirata! Kuidas saada jälile, millega on tegu ja kuidas käsi korda saada

Mõnikord võib inimene oma käe lihtsalt ära magada. Sügavalt uinudes jäädakse ühe külje ja käe peale, piirates verevarustust, või magatakse nii, et närv on pideva surve all. Sellisel juhul tunned ärgates, et käsi on mõne minuti tuim, surnud, kuid liigutama hakates taastub kiiresti.