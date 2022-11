Dr Margus Punab: on murettekitav, et mehed ei võta tõsiselt kui tervist kahjustav on kõrge vererõhk

Koos vanuse ja kehamassiindeksiga suurenes kõrge vererõhuga meeste osakaal. Kõrge vererõhk esines oluliselt sagedamini ka põhi- ja keskharidusega ning füüsilist tööd tegevatel meestel, samuti neil, kes tarvitasid liialt alkoholi.

Kõrged vererõhunäitajad viitavad selgelt sellele, et suur osa meestest ei pea vererõhku alandavat ravi või tervislikumat elustiili oluliseks, seda tõenäoliselt just sümptomite puudumise tõttu.

Meeste tervise uuringu ühe eestvedaja, Tartu Ülikooli Kliinikumi meestearst dr Margus Punab hinnangul on murettekitav, et mehed ei võta tõsiselt kui tervist kahjustav on kõrge vererõhk. Arsti sõnul on kõrge vererõhk „vaikne tapja“, kuna sageli ei kaasne sellega tajutavaid vaevuseid. Ent mida kõrgem on vererõhk, seda kiiremini saab pöördumatuid kahjustusi süda ja veresooned. „Kõrge vererõhk kahjustab veresooni ning on peamiseks südameinfarkti, südame- ja neerupuudulikkuse ning ajuinsuldi põhjustajaks,“ märkis dr Punab.

Kuigi kõrgenenud vererõhuga ei kaasne enamasti kaebusi, võivad sellest märku anda peavalud, väsimus, tasakaaluhäired ja südamekloppimine.

Kõrge vererõhk on ohtlik igas vanuses

Dr Punab rõhutab, et kõrge vererõhk on igas eas haiguslik ega tohiks tõusta. Vanusest hoolimata tuleks igal aastal oma vererõhku kontrollida.

Alates 30. eluaastast tasub oma vererõhku kontrollida sagedamini, kui vererõhu näitajad on piiripealsed (130–139/85–89mmHg) või kui perekonnas on varasemalt esinenud kõrgvererõhktõbe. Suurem risk kõrgele vererõhule on ka neil, kes on ülekaalus, liiguvad vähe, teevad rasket füüsilist tööd, suitsetavad või on diabeedihaiged.

Kõrge vererõhu tekkeni võib viia ka pikaajaline soola liigtarvitamine, kuna selle tulemusel koguneb veresoontesse rohkem vedelikku ja suureneb ringleva vere maht, mis omakorda tõstab vererõhku. Värske Tervise Arengu Instituudi soolatarbimise uuring näitas, et Eesti mehed tarvitavad soola soovituslikust kogusest kaks korda enam.