Kuid mu suurim puudus, mis on mulle kõige rohkem hädasid kaela toonud, on kannatamatus. Kui pean millegi järel ootama – näiteks kuni lapsed kingad jalga saavad või kuni ma passikontrollini jõuan –, tekib mul tunne, nagu sumiseks mu peas tuhat herilast. Olen õppinud teatud olukordades oma viha talitsema. Tolliametniku peale karjumine lõpeks sellega, et leiaksin end mõnes väljamaa vanglas. Samas võin ma tuututada autopasunat nagu mõni New Yorgi taksojuht, kui pean alustama sõitu kooli poole, ent mu tütar pole ikka veel autos. Ma ei tea, miks ma selline olen, küll aga tean, et miski ei häirinud mu isa rohkem kui mõne aeglaselt sõitva auto taga vongerdamine või järjekorras ootamine, nii et küllap on mängus mingi geneetiline tegur.