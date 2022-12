Kuidas võtta toidulisandeid?

Vitamiinide ja mineraalainete tarvitamine kütab sageli kirgi ja põhjustab vaidlusi. Ühed on nende poolt, teised vastu ja teatud tingimustel on õigus mõlematel. Kui toitume mitmekülgselt, toorained on kvaliteetsed ja menüüs on esindatud kõik toiduainegrupid, oleme füüsiliselt aktiivsed ega lase stressil üle pea kasvada, ei pruugi toidulisandite järele mingit vajadust olla. Igaüks saab ise hinnata, kuivõrd ta kõiki neid tingimusi täidab.