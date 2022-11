Juhatuse liikmest kodutuks? Perearst: alkohol on legaalne ja sallitud, kuid ärme unusta, et sel on vaimsele tervisele suur mõju

Perearst Katrin Martinson: "Iga inimese elus ei ole allakäigutrepp nii markantne nagu kirjeldatud juhtumi korral, kuid ega temagi ette kujutanud, et jõuab varjupaiga kliendiks."

Tookordse terviseprobleemi olemus on mu mälust kadunud, kuid esmane mulje patsiendist on meeles. Mitmeid aastaid hiljem, käesoleva aasta sügisel sain samalt patsiendilt e-kirja palvega suunata ta kopsudest röntgeni tegemiseks uuringule. Ei muud. Enne, kui jõuan patsiendi vastuvõtule kutsumiseks talle e-kirja teele panna, heliseb telefon. Helistab kodutute varjupaiga töötaja, kes palub abi sama patsiendi terviseseisundi täpsustamiseks enne öömajja võtmist. Olen hetkeks tumm. Ah niikaugel on siis lood...