TERVISEUUDIS | Keha rasvapõletus sõltub uneajast. Kas paremas vormis kipuvad olema „öökullid“ või „lõokesed“?

Ameerika teadlaste uuringust ilmnes, et une ja ärkveloleku tsükkel on keha ainevahetusega tihedalt seotud. Inimese kronotüüp mõjutab seda, kuidas keha rasvadest ja süsivesikutest energiat saab. Hommikuse aktiivsusega inimesed kasutavad kütuseks nii trenni tehes kui ka puhkeajal pigem rasva. Neil on ka parem insuliinitundlikkus, mis tähendab, et nende keharakud kasutavad veres olevat glükoosi tõhusamalt. Just see aitab veresuhkrut stabiilsena hoida. Öökulli tüüpi inimesed kasutavad nii puhkeolekus kui ka trenni tehes energiaks pigem süsivesikuid kui rasva. Samuti vajavad nad veresuhkru stabiilsena hoidmiseks rohkem insuliini. See aga tähendab, et õhtuse aktiivsusega inimestel on suurem risk haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse ja teist tüüpi diabeeti.