KÜSIMUS EKSPERDILE | Millal kahtlustada infarkti?

Kõige sagedasem südameinfarkti tunnus on valu. Klassikaliselt on infarktivalu vasakul pool rinnus ja väga intensiivne, põletava-pigistava-rõhuva iseloomuga. Mehed kirjeldavad seda tihti kui kõige suurema valu kogemust elu jooksul. Tavaliselt kestab infarktile tunnuslik valu üle 20 minuti. Kirjeldatakse ka käte suremist, mõnel patsiendil kattub keha külma higiga. Eakamatel tekib väga sageli tugev üldine jõuetus. Valu võib kiirguda selga, õlgadesse, kaela ja pähe. Infarktivalu on sageli lainetava iseloomuga – väheneb või kaob korraks üldse ja tuleb siis tagasi. Sageli uinutab valvsuse just valu vaibumine. Infarktivalu ei suuda oluliselt leevendada nitroglütseriin, abi ei ole ka traditsioonilistest valuvaigistitest, nagu ibuprofeen...