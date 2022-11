„Mulle on paari auto jagu raha suhu topitud.“ Märkamata jäänud juurepõletikust sai alguse aastaid kestnud vaevaline ravi

Iris (45) on väga korralik hambaarsti külastaja. „Püüan üldjuhul kaks korda aastas käia, vaid mõnikord harva on vahe natuke pikemaks veninud, aga mitte eriti,“ kinnitab ta. Ometi tekkis tal kümne aasta eest ühe parandatud hamba all juurepõletik, mis andis endast märku valuga. Hambaarst tegi juureravi, pani uue täidise ja elu läks edasi. „Pärast ravi tundsin endiselt ebamugavust, käisin hammast korduvalt näitamas, aga sain vastuseks, et kõik on korras ja lõplik paranemine võtabki aega,“ meenutab naine. Kuna hammas otseselt ei valutanud ja ebamugavustunne oli katsudes vaid igemes, harjus Iris sellega ära ja nii jäigi.