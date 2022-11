Paneb mõtlema: aktiivselt laste kasvatamises osalevad isad on edukamad ka tööelus

Kadaku sõnul on isade aktiivsem roll tööjõuturul selgesti näha. „Niisamuti on tänavapildis üha enam mehi lapsevankritega kärutamas ning koolikontserdile või lastaeda ei lähe võsukestele järele enam sugugi mitte ainult emad,“ toob Kadak igapäevaelust näiteid.



Töökohadel juhivad isade suurema rolli võtmise muutust noorema põlvkonna valgekraed. „Seda muutust saab personali osakondadesse laekuvate vanemapuhkuse avalduste ning hoolduslehte järgi selgelt väita ja mõõta.“ Tootmises on personali eksperdi sõnul muutus väiksem ning seda üheltpoolt nii vanemaealise töötajaskonna kui ka töötajate haridustaseme ja rahvuse tõttu. „Kogemus näitab, et valdavalt on kõrgema haridustasemega meeste seas aktiivsemaid pereelus osalejaid rohkem, aga rolli mängivad ka rahvustest tulenevad kultuurilised eripärad ning kaasa tulnud perekonnamustrid,“ selgitab Kadak mõjude tausta.



Tema sõnul on enesekindlad ja haritud mehed julgemad rääkima ja näitama oma pehmemat poolt. „Enamasti kipub olema nii, et mida madalam on haridustase seda väiksem on ka valmisolek pehmemate väärtustega tegelemiseks. Sedasama tendentsi peegeldab omakorda ka erinevate isade pereelus ja lastega kasvatamises osalemine,“ kirjeldab Kadak ja lisab, et aktiivne pereelus osalemine näitab selgelt mehe küpsust ja tarkust.



Tööelus on vanemate võrdsel kohtlemisel pikk tee minna