Kristi Luik: „hea lapsevanema“ tiitel on privileeg, mida saavad endale lubada väga rikkad inimesed, kellel on lõputult aega

Ma ei ütleks, et olen lapsevanemana nautinud kõiki hetki, kuid kahtlemata on see kõige tähendusrikkam asi mu elus. Olen kuulnud ütlust, et lapsevanem olla on ühtaegu imeline ja ülimalt tüütu. Tegemist on seda sorti armastusega, mida ei saa seletada hormoone, sünapse ja närvisüsteemi mängu tuues – küllap on selle loonud mõni kõrgem jõud. Ehkki neist taevalikest kõrgustest kukutatakse sind hoobilt jälle maa peale, kui kellelgi jääb näts juustesse kinni või leiad eest hambapastaga kokku määritud peegli.