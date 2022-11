„Väljaspool kodu suutis ta jätta mulje galantsest härrasmehest.“ Vabaks mürgise suhte orjusest

Kõige laastavamalt mõjub mürgine inimene oma lähisuhtekaaslasele, hävitades teise eneseteadvust ja allutades tahet. Sellises suhtes on kesksel kohal teise alandamine ja tühistamine. „Tundsin end pidevalt süüdi. Mees tegi mulle selgeks, et olen kõige lollim ja saamatum inimene maamunal, ja mina uskusin,“ meenutab Kairi (33). Ta kuulis oma mehelt ka alailma, et on liiga paks ja kole. „Olin sel ajal ideaalkaalus, aga vihtusin hullusti trenni teha, et oma „paksusest“ lahti saada,“ räägib ta. „Mõnitamine käis pidevalt, kaasa tujud olid aga täiesti ettearvamatud – isegi pärast toredat päeva võis ta torgata mõnitava kommentaariga, ise naeratades. Talle justkui meeldis seda teha.“