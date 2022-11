Tume aeg muserdab? Siin on õnneuurija 12 kõigile jõukohast nippi, kuidas kiirelt head enesetunnet luua

"Praeguses heitlikus maailmas on oluline meenutada, et saame ise väga palju ära teha, et end paremini tunda ja oma vaimset tervist toetada," ütleb Mari Tammar.

Ma ei pea ennast õnne-eksperdiks. Kui aga asusin õnne teemat uurima, selle kohta lugema ja enda peal katsetama, sain teada, et õnn on elustiil ning sõltub paljuski meie igapäevastest valikutest ja mõtteviisist. Kui teame, milliseid „ehitusklotse“ kasutada, saame iga päev head enesetunnet luua. Praeguses heitlikus maailmas on oluline meenutada, et saame ise väga palju ära teha, et end paremini tunda ja oma vaimset tervist toetada.