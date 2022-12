Verevedeldajaid võta mõistlikult

Maie (69) sattus mõnda aega tagasi trombi tõttu haiglasse ja nagu ta ise kinnitab, oli olukord väga tõsine. „Olin ennast juba pikemat aega kehvasti tundnud ning kui põhjus selgeks tehti, viibisin ka mõnda aega meedikute hoole all. Pärast haiglast väljasaamist pidin hakkama võtma mitmeid ravimeid, nende hulgas ka verevedeldajat, et vältida trombi taastekke võimalust, ja tegema elustiilis tõsiseid muudatusi. Nüüd olen taastunud, kuid igapäevane ravimite võtmine on nüüd minu elu osa,“ tõdeb ta.