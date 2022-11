„Arvasin, et minu laul on lauldud.“ Õpetlik lugu mehest, kelle abikaasa ajas ta viimasel hetkel arsti juurde

Harjumaal elav Lauri (57) on oma jutu järgi olnud alati terve kui härg ja vältinud arstide vaatevälja sattumist. Mingil hetkel märkas nii ta ise kui ka abikaasa, et varem karuoti kombel sügavalt maganud mees käib öösel mitu korda tualetis. Tagantjärele tõdeb Lauri, et tajus ka kubeme kandis imelikku tunnet, kuid ei osanud seda seostada ei eesnäärme ega üldse mingi terviseprobleemiga. „Abikaasa käis mulle nii kaua peale, kuni läksin uroloogi juurde. Ma ei tahtnud eriti minna, sest mis kaebus see on, et käin öösel mitu korda pissil?!“