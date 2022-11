VIDEO | Meeste tervise kuu ning algatuse „Pikema Sõpruse Päev“ raames toimus avalik vestlusring

Vestlusringis on meestearst dr Kristjan Pomm, perearst dr Eero Merilind ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ning „Pikema Sõpruse Päeva“ esindaja Taivo Puuorg. Jutuajamist suunab Tõnis Milling.

Regulaarne tervisekontroll on üheks eelduseks, et mehed elaksid tervema ja pikema elu. Kahjuks ei jõua paljud mehed erinevatel põhjustel arsti juurde või jõuavad sinna liiga hilja. „Pikema Sõpruse Päeva“ eesmärk on panna mehi rohkem hoolima enda ja oma sõprade tervisest.