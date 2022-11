Pikema Sõpruse Päev kutsub mehi novembrikuus tervisekontrolli

Algatuse eesmärk on tõsta Eesti meeste keskmist eluiga, et nad oleksid kauem terved ja reipad abikaasad oma naistele, õnnelikud isad lastele ning vanaisad lastelastele. „Pikema Sõpruse Päeva“ algatusel on kolme aasta jooksul tervisekontrollis käinud juba üle 10 000 mehe, kelle analüüsidest on selgunud murettekitavad terviseriskid – üle 60% Eesti meestel on jätkuvalt kõrge kolesterool ja igal kümnendal madal testosteroon, elustiilist tingitud maksakahjustused ja mitmed muud probleemid, mida saab õigeaegse sekkumisega ennetada.

„Koostöös „Pikema Sõpruse Päevaga“ korraldasid Eesti Haigekassa ja TÜ Kliinikumi meestekliinik 40-49 aastaste meeste seas terviseuuringu, mille raport valmis käesoleva aasta kevadel. Uuringus selgus, et 80% meestest esines vähemalt üks terviserisk, nende seas kõige sagedasemad olid kõrge kolesteroolitase, ülekaal või rasvumine, kõrge vererõhk, madal testosteroonitase ja maksaensüümide kõrgenenud tase. Lisaks terviseriske hindavatele analüüsidele on oluline igal mehel hinnata ka oma tervisekäitumist ning vajadusel teha muutuseid näiteks oma toitumis- ja liikumisharjumustes, aidates kaasa oma tervisevundamendi kindlustamisele,“ lausus SA TÜK Meestekliiniku juht ja meestearst dr Kristjan Pomm.

„Vahepealsed koroonakriisist mõjutatud aastad jätsid oma kurva jälje ka meeste tervisele – võrreldes 2020. aastaga oli mullu Eesti meeste oodatav eluiga 19 kuu võrra lühem ning samuti on vähenenud tervelt elatud aastate arv. Need on murettekitavad näitajad,“ tõdes „Pikema Sõpruse Päeva“ eestvedaja Rain Vääna. „Seda enam tuleks mehi sõbralikult nügida ja innustada, et nad rohkem oma tervisele mõtleksid ja koos sõpradega kampaania meditsiinipartnerite juures tervisekontrolliks aja broneeriksid. Kui tänavu seatud sihtide kohaselt järgmised 10 000 meest tervisekontrolli läheks ja nende elukvaliteet seeläbi paraneks, oleks võitjaid kokkuvõttes veelgi rohkem,“ lisas ta.