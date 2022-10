„Lootsin vaid, et arst eksib, aga kahjuks ei olnud nii.“ Juhusliku tervisekontrolliga selgunud diagnoos muutis Kelly elu täielikult

Ehmatav diagnoos – esimest tüüpi diabeet – selgus alles juhusliku tervisekontrolli käigus ja sestpeale muutus Kelly elu täielikult. „See kõik tuli väga ootamatult,“ meenutab Kelly ema Monica Heinpõld. „Olime perearsti juures, et teha kooli soovitud analüüse. Arst arvas, et teeme igaks juhuks ka veresuhkru analüüsi. See oli väga halb! Läksime kohe Viljandi haiglasse, vaid paari tunni pärast juba Tartusse. Kõik toimus ülikiiresti ja midagi mõelda ei jõudnud. Lootsin vaid, et arst eksib, aga kahjuks ei olnud nii.“