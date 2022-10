Tänase 65-aastase tervis pole võrreldav samaealisega 30 aastat tagasi. Tervena elatud aastailt jääme aga Euroopa keskmisele alla

Tervena elatud aastatelt oli 2020. aastal Euroopas esikohal Rootsi, kus ollakse aktiivsed ja terved keskmiselt kuni 73. eluaastani. Viimase statistika järgi Eesti mees nii kaua välja ei pruugi vedadagi, sest eeldatav keskmine eluiga on 72,8 aastat, naistel on see number kõrgem ehk statistilise keskmise järgi 81,4 aastat.

Sellest tervena elavad meie mehed eeldatavalt ca 55 ja naised 58 eluaastat, mis on vastavalt kaheksa ja viis aastat vähem kui Euroopa Liidu keskmine, näitab Statistikaameti andmestik . Loomulikult on tegemist keskmiste statistiliste näitajatega, mille puhul iga üks meist võib olla erand.

2021. aastal statistilised keskmise eluea näitajad langesid pea kõikides riikides, põhjuseks pandeemia, kuid fakt on see, et eelneva kümne aasta jooksul on tervena elatud eluaastad olnud kasvutrendis nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides. Dr Laasiku sõnul on siin peamiseks põhjuseks...