„Kortsud kortsudeks, aga on tõesti arusaamatu, miks on mõnel mehel vaja enesetunde tõstmiseks tütrevanune kaaslane sebida“

Mis on keskeakriis ja kuidas seda seedida, on küsimuste küsimus. Kust ta tuleb ja kellega flirtima hakkab, on samuti teadmata. Veebist on võimalik leida teste, mis tuvastavad keskeakriisi kas endal või hoopis partneril. Kui too on hakanud oma garderoobi uuendama, peaks testi kohaselt hakkama ohutuled põlema. Kui tüübil pole lihtsalt puhast pesu selga panna, ei tasu poodlemist üle dramatiseerida. Härra naasmist Prismast roosade bokseritega tasub aga juba tõsiselt võtta ja kutsuda kokku kodune kriisikoosolek. Seda muidugi juhul, kui tahad asjadest rääkida nende tõeliste nimedega. Pead pidevalt liiva alla peites võid järsku avastada, et oled jäänud rannale palja peega.