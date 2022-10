Uuring kinnitas tuntud käsimüügiravimi tõhusust koroonasümptomite leevendamisel

Saksamaa haiglates läbiviidud uuring andis kinnituse, et taimne mürtool parandab oluliselt COVID-19 patsientide hingamisteede seisundit. Tegemist on laialt tuntud käsimüügiravimiga, mida seni on kasutatud köha ja muude hingamisteede haiguste sümptomite leevendamisel.