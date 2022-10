Mürgistusteabekeskus: eeterlike õlide kasutamine nõuab ettevaatlikkust, nende allaneelamine võib lõppeda surmaga

„Eeterlike õlide kasutamine ravimina on vähe reguleeritud valdkond. Külmetusravimitena levinud eukalüpti-, männi-, nuluõli hingamisteid avav toime on üldteada ning nende raviomaduste kummutamine ei ole vajalik. Oluline on kinni pidada lubatud annustest. Oluline erinevus Eesti ja muu maailma vahel on, et kui tavaliselt kasutatakse 20% kontsentratsiooniga eeterlikke õlisid, siis Eesti inimesed eelistavad 100%-lisi, mille vale manustamise tagajärjed on viis korda ohtlikumad,“ sõnas Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.