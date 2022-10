KUULA | Tasakaal: kuidas hääl muudab maailma? Saatekülaline on häälejooga juhendaja Kai Hibus

Hääl on üks esimesi ja olulisemaid elu märke, kui me siia ilma sünnime. Samasugune iseenesestmõistetav kingitus nagu hingamine. Alles siis, kui midagi muutuma hakkab, paneme tähele, et korras hääl on oluline tervisenäitaja.



Kas teadsite, et laulmisel on isegi põletikuvastane toime või kuidas häälejuhtimisega saavutatakse edu kaalu langetamisel?