KÜSIMUS EKSPERDILE | Millal kahtlustada infarkti?

Südameinfarkti korral võib esineda nii vererõhu langus kui ka tõus (see on märk kujunevast šokist), sagedased on rütmihäired. Südame töö häirumise tõttu on oht, et kopsudesse koguneb vedelik ja see põhjustab õhupuudust, kujuneda võib raske hingamispuudulikkus koos kopsutursega. Tugeva valu ja õhupuudusega võib kaasneda surmahirm. Infarktist põhjustatud rütmihäirete tõttu ohustab inimest teadvuse kaotus. Umbes 2/3 inimestel tekivad sümptomid päevi või isegi nädalaid enne infarkti: tavaliselt valu südame piirkonnas füüsilisel pingutusel või närveerimisel, hingeldus ja väsimus.