„Elasime Nõmmel Vabaduse puiestee ääres ja seal tekkis küsimus, miks ma sellist õhku hingan.“ Hiiu naine kolis pere kodusaarele

Kui Liis saabub Kärdla kohvikusse kokkulepitud kohtumisele, meenutab ta mulle ootamatult oma ema. Võib-olla sellepärast, et me ei ole mitu aastat silmast silma näinud, aga midagi on temas ka muutunud. Kogu hoiak ja ilme on kuidagi veel väärikam ja enesekindlam, kui mäletasin – võib-olla sellepärast kangastubki mulle hoopis kauaaegne Kärdla notar, mitte tema kadestamisväärselt heas vormis tütar.

Eks see ongi Hiiumaal tavaline. Kuna ka Liisi abikaasa Alari on pärit hiidlaste perest, ei kuule nad enam eriti saarel traditsioonilist küsimust „Kelle pere laps sa oled?“. Liisi puhul on see niikuinii teada ja tema tegemisi jälgitakse ilmse huviga. Seda enam, et ta on üks neist, kes tagasi tuli.