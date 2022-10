Just selline peaks olema normis vererõhu ja kolesterooli näit. Milline on aga nende näitajate seos silmade tervise ja erektsiooniga?

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas asuva Benu Pargi apteegi proviisori Kerli Valge-Rebase sõnul on nii kõrge vererõhu kui ka kolesterooli taseme tõusu puhul tegu sageli märkamatult ligi hiilivate tervisemuredega. „Inimkeha suudab päris pikalt taluda normist kõrgemat vererõhku ilma, et tekiksid mingidki konkreetsed kaebused. Kahjuks võivad sümptomid ilmneda alles siis, kui on tekkinud püsivad kahjustused, näiteks südamelihase infarkt, südamepuudulikkus, rütmihäired, neerupuudulikkus või silma veresoonte muutused,“ selgitab apteeker. Sagedasemad kaebused, mis võivad viidata normist kõrgemale vererõhule, on tema sõnul peavalu, nägemisprobleemid, pearinglus, õhupuudus ja valu rinnus.



„Ka kõrge kolesterooli korral tekivad sümptomid tavaliselt juba väljakujunenud haiguse, näiteks isheemia, insuldi, kõrgvererõhktõve või neerupuudulikkuse, tagajärjel. Üks sümptom, mis võib viidata kõrgenenud kolesteroolile, on nähtavad kollakad kogumikud naha all ehk ksantelasmid. Tavaliselt tekivad need mügarikud kannakõõluste, sõrmede või silmade ümber,“ toob Valge-Rebane näite ja rõhutab, et nii vererõhu kui ka kolesterooli jälgimine on oluline ka siis, kui ei esine mitte mingeid kaebuseid. „Oluline on saada jaole enne tüsistuste väljakujunemist!“