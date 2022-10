Uuring: e-sigaretid on kordi kahjutumad kui sigaretid

E-sigareti kasutamise mõju

Londoni King’s College’i teadlaste koostatud ja 29. septembril 2022 avaldatud ülevaates korrati, et võrreldes suitsetamisega on e-sigareti kasutamine vähemalt 95% vähem kahjulik. Ülevaate autorid tõid välja, et suitsetamise asemel e-sigareti kasutusele võtmine vähendab oluliselt kokkupuudet vähki, kopsuhaigusi ja südame-veresoonkonnahaigusi soodustavate toksiliste ainetega. Samas ei tähenda see automaatselt, et e-sigareti kasutamine oleks riskivaba, eriti inimestele, kes ei ole kunagi suitsetanud.

Tänavu on ülevaates pandud erilist rõhku biomarkeritele, mis näitavad organismi kokkupuuteid kemikaalide ja toksiinidega. Ülevaates leiti, et e-sigareti kasutajate biomarkerid olid oluliselt madalamad kui suitsetajatel. Passiivse e-sigareti kasutamisega muutusi biomarkerites ei tuvastatud.

„E-sigarettide kasutajate seas oli vähki põhjustavate ja muude toksiliste ainetega kokkupuutumise tase madalam kui tavaliste sigarettide suitsetajatel. Kui valitsus tahab jõuda suitsuvaba Inglismaani 2030. aastaks, siis tuleb inimesi aidata e-sigarettide abil suitsetamisest loobumisel ning see ka prioriteediks seada,“ ütles ülevaate üks autoritest, Londoni King’s College’i vanemlektor dr Debbie Robson.

Segadus vähem kahjulikkuse osas

Kuigi teadlased on selgitanud välja, millised eelised on e-sigareti kasutamisel suitsetamise ees, selgub uuringust, et avalikkuses on jätkuvalt segadus e-sigarettide vähem kahjulikkuse osas. 2021. aastal teadis ainult 34% Inglismaa täiskasvanud suitsetajatest, et e-sigareti kasutamine on vähem kahjulik kui tavaliste sigarettide suitsetamine. Ainult 11% suitsetajatest teadis, et nikotiin ei ole suitsetamisega seotud terviseriskide peamine põhjus.