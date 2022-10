Kuumutatav tubakas on pannud Lõuna-Korea ja Jaapani suitsust loobuma

Jaapanis toimunud muutuste analüüsimisel on teadlased järeldanud, et kuumutatava tubaka kui vähem kahjuliku toote potentsiaal aitab vähendada tervisekahjusid ja lõplikult suitsetamisest loobuda . Jaapani elanikkonna meditsiiniliste andmete uurimine on näidanud, et kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ja südame isheemiatõve tõttu haiglasse sattumine on märkimisväärses langustrendis alates 2017. aastast. See on tugevas korrelatsioonis kuumutatava tubaka toodete turule jõudmise ja kasutamisega. Lõuna-Korea pealinna Souli ülikooli meditsiinikolledži 2021. aastal läbi viidud uuring näitas, et võrreldes suitsetamisega on üleminek vähem kahjulikule tootele, mis Lõuna-Koreas on peaaegu eranditult kuumutatav tubakas, seotud 23 protsenti väiksema riskiga haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse.