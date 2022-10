Suitsust eemale nikotiinipadjakestega

Eestiski on inimesi, kes on suitsetamisest loobunud snus’i või nikotiinipadjakeste abil. Kasutamise poolest erinevad need suitsetamisest ja sarnanevad oma toimimiselt pigem nikotiininätsuga. Suitsetamiskorra asemel pannakse padjake mõneks ajaks huule alla ja sealt imendub nikotiin organismi.

Norra edulugu: suitsetajaid on üha vähem

Norraski on suitsetamise leviku vähenemist oluliselt mõjutanud snus’i ja nikotiinipadjakeste kättesaadavus. 2019. aastal avaldas Norra statistikaamet, et esimest korda on Norras snus’i ja nikotiinipadjakeste kasutajaid rohkem kui suitsetajaid.

Norra Rahvatervise Instituudi vanemteadur Karl Erik Lund ütles toona, et tegemist on märkimisväärse muutuse tulemusega, sest viimase kümne aastaga loobusid väga paljud suitsetamisest ja sellega oli Norra maailma kõige kiirem igapäevase suitsetamise osakaalu languse poolest. Seejuures märkis Lund, et kuna norralaste tarbitud tubaka kogumaht on aastatega vähenenud, siis ei saa väita, nagu snus’i kasutamine suurendaks tubaka tarvitamist. Lund lisas, et sellise muutuse tulemusena on Norras oodata palju väiksemat kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, kopsuvähi ja südame-veresoonkonnahaiguste esinemist. Need haigused moodustavad 75% suitsetamisega seotud surmadest.

Norra Rahvatervise Instituudi teadlaste hinnangul saab snus’i ja nikotiinipatju pidada eraldiseisvateks suitsetamisest loobumise vahenditeks ning need aitavad efektiivselt suitsetamisest loobuda.

Tänavu märtsis avaldasid Norra Rahvatervise Instituudi teadlased uuringu , milles järeldasid, et snus’i ja nikotiinipatju saab pidada eraldiseisvateks suitsetamisest loobumise vahenditeks ning need aitavad efektiivselt suitsetamisest loobuda. Uuring näitas, et suitsetamisest loobumised, milleks kasutati snus’i, nikotiinipadjakest või telefoni teel suitsetamisest loobumise nõustamist, olid edukamad kui need, kus kasutati nikotiini asendusravi tooteid.

Loobudes suitsetamisest säästad nii enda kui ka oma lähedaste tervist. Liitu Stopptoobriga ja alusta suitsetamisest loobumisega.

Stopptoobrit viib läbi MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti ja toetab Riigikogu Suitsuvaba Eesti toetusrühm .

Märkus: Norras ja Rootsis on müügil erinevad snus’i liigid, mida ei ole lubatud müüa Euroopa Liidus, välja arvatud Rootsis. Euroopa Liidus, sh Eestis, on lubatud müüa ainult nikotiinipadjakesi.