Minu keha ja vaimu ergutab kaks asja: pikk kosutav uni ja regulaarne jõutrenn. Une arvelt ma kokku ei hoia, sest see maksab end enesetundes kohe kätte. Unemaraton on mu laupäevade rõõm. Kaks korda nädalas korralikku kiiret jõusaalis rassimist hoiab enesetunde normis ja vaimu erksamana. Vahel teen trennist pikalt poppi ja siis on kahekordselt kehv olla.