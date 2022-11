Põiest ja tupest valehäbita

Oma murele lahendust otsides kuulis Katrin lasergünekoloogiast. Kuigi alguses valdas teda kartus, otsustas ta siiski minna vastuvõtule asja kohta täpsemalt uurima. Nüüd kinnitab ta, et pärast protseduuri on muutus varasemaga võrreldes selgelt märgata. „Sünnitusega nõrgemaks muutunud põie pidamine läks ikka tunduvalt paremaks. Enam ei tule WCsse kiirustades tilk püksi ja ka tundlikkus vahekorra ajal kasvas, pingul tunne on tuntav. Võin naistele, kellel samad mured, julgustuseks öelda, et protseduur ei olnud valulik ja taastumine oli kiire. Vähemalt minu elukvaliteet paranes sellega tunduvalt. Ei tasu kannatama jääda.“