Tubaka põletamise asemel hoopis kuumutamine

Kuigi tubakat kuumutatavad seadmed on erinevad, on tööpõhimõte neil sarnane: seade kuumutab spetsiaalses tubakapulgas olevat tubakat ja selle tulemusena tekib aur. Tavalisi sigarette nendes seadmetes kasutada ei saa, kuigi kuumutatava tubaka pulgad on väljanägemiselt sigarettide sarnased.





Eestis on kuumutatava tubaka tooted müügil olnud üsna lühikest aega, mistõttu on siin veel vähe inimesi, kellel on võimalust jagada oma kogemusi nende abil suitsetamisest loobumisega. Palju kauem, juba 2015. aasta lõpust on kuumutatava tubaka tooted müügil olnud Jaapanis, kus on väga suur hulk suitsetajaid nende abil suitsetamisest loobunud. Seda näitavad tubakaturu uuringud, mille järgi kuumutatava tubaka müügile jõudmise järel hakati kiiremas tempos loobuma suitsetamisest ning nelja aastaga vähenes tavaliste sigarettide müük tervelt 33%.

Inglismaa riikliku suitsetamisest loobumise ja koolitamise keskuse juhendi järgi arvatakse, et kuumutatava tubaka tooted sobivad tõenäoliselt suitsetajatele, kellele meeldib tubakas ja kelle jaoks muud suitsetamisest loobumise vahendid ei ole sobivad. Inglismaa Terviseameti raporti järgi aitab kuumutatava tubaka toote kasutamine tulla toime suitsunäljaga. Samas on kuumutatava tubaka tooteid erinevaid, mistõttu ei pruugi kõik sobida igaühele. Sobiva toote väljavalimine võiks sarnaneda suitsetamisest loobumiseks sobiva e-sigareti väljavalimisega. See tähendaks, et vajalik on leida endale sobiv seade ja kuumutatava tubaka pulgad. Nõu saab küsida sõbralt, kellel on kogemusi taolise toote abil suitsetamisest loobumisega, või spetsialistidelt kauplustest, kus tooted on müügil.

Eelnimetatud raporti kohaselt on soovitatav võimalikult kiiresti täielikult üle minna kuumutatava tubaka toote kasutamisele, et vähendada suitsetamisega kaasnevaid riske tervisele. Kui kiire üleminek ei õnnestu, tuleks võimalikult lühikese aja jooksul järk-järgult asendada suitsetamiskorrad kuumutatava tubaka toote kasutamisega, kuni sigarettidest on täielikult loobutud.