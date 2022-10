Suitsuvabaks e-sigareti abil?

Inglismaa eesrindlik suhtumine e-sigarettidesse on kindlasti ka põhjus, miks juba 2013. aastast on e-sigaretid olnud seal kõige kasutatavamad suitsetamisest loobumise vahendid. Inglismaa Terviseameti andmetel on e-sigaretid aidanud aastate jooksul suitsuvabaks saada miljonitel suitsetajatel. 2020. aastal läbi viidud Eurobaromeetri uuringu järgi kasutas 12% Euroopa suitsetamisest loobujatest just e-sigaretti suitsuvabaks saamiseks. Eestis kasutas uuringu järgi e-sigaretti 7% suitsetamisest loobujatest.

Kuidas valida õige e-sigaret, mis aitaks suitsetamisest loobuda?

Suitsetamisest loobumise nõustajatelt ja perearstidelt küsitakse sageli e-sigarettide abil suitsetamisest loobumise kohta. Inglismaa riiklik suitsetamisest loobumise nõustamise ja koolituse keskus on koostanud selleks juhendi „E-sigareti abil suitsetamisest loobumine“. Juhendi järgi sobivad esmaseks proovimiseks ühekordsed või väiksemad korduvkasutatavad seadmed, mis võimaldavad tunnetada, kas e-sigaret sobib või mitte. Kui e-sigareti proovimine jäi aastate taha, siis tasub uuesti proovida, sest vahepeal on seadmed oluliselt arenenud ja nende hulgas võib leiduda sobilik, mis aitab suitsetamisest loobuda. Nõuandeid sobiva seadme valikuks saab küsida nii sõbralt, kes on juba e-sigareti abil suitsetamisest loobunud, või ka e-sigareti kaupluse spetsialistilt.

Mida e-vedelike juures silmas pidada?

E-vedelike osas ütleb juhend, et nende juures tuleb jälgida, kui palju on selles nikotiini. Sagedal suitsetajal tasub esmalt proovida suurema nikotiinisisaldusega e-vedelikke. Kui aga igapäevane sigarettide kogus on väiksem, siis võib valida väiksema nikotiinisisaldusega versioonid.

Samaaegne suitsetamine ja e-sigareti kasutamine