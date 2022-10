Stopptoober: mis kasu saan 28 suitsuvabast päevast?

Tänapäeval on suitsetamisest loobumist toetavaid tooteid rohkem kui kunagi varem. Igaüks peaks leidma endale sobiva lahenduse, oluline on pealehakkamine. Erinevate võimalustega ja endiste suitsetajate suitsetamisest loobumise lugudega saab tutvuda Stopptoober.ee lehel. Praktiline elu on näidanud, et head nõu saab ka sõbralt või tuttavalt, kellel on juba õnnestunud suitsuvabaks saada. Suitsetajatel tasub nõu küsida ja endistel suitsetajatel küsijatele soovitusi anda, sest praktiline kogemus on kõige suurema väärtusega. Nii õnnestub palju enamatel suitsetamisest loobuda.

Suitsetamisest loobumine on kasulik nii suitsetajatele endile kui ka nende lähedastele. Sageli arvatakse ekslikult, et kui selja taga on aastatepikkune suitsetamise kogemus, siis ei pruugi suitsetamisest loobumine enam mingit kasu tuua. Tegelikult toob suitsetamisest loobumine kasu nii neile, kel on suitsetamise staaž lühike, kui ka neile, kes mitukümmend aastat suitsetanud.

Esimene suitsetamisest loobumise positiivne mõju avaldub juba 20 minutit pärast viimase sigareti suitsetamisest mille järel pulss hakkab normaliseeruma. Kaheksa tundi hiljem on hapniku tase veres normaliseerunud ja vingugaasi kogus vähenenud juba poole võrra. 48 tundi hiljem on kogu vingugaas kehast väljunud, kopsud hakkavad end puhastama ning maitse- ja lõhnataju paranema. Järgnevate nädalate ja kuudega paraneb vereringe ja kopsude töö ning tulemusena on energiat rohkem ja hingata kergem. Aasta pärast on infarktioht vähenenud poole võrra. Kümne aasta pärast on kopsuvähi risk langenud poole võrra, võrreldes suitsetajaga. 15 aasta pärast on infarkti risk võrdne inimesega, kes ei ole kunagi suitsetanud. Mida varem suitsetamisest loobuda, seda kiiremini saab osa suitsetamisest loobumisest saadavast kasust.

Liitu Stopptoobriga ja võta vastu 28 suitsuvaba päeva väljakutse! Edukat suitsetamisest loobumist!

Stopptoobrit viib läbi MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti ja toetab Riigikogu Suitsuvaba Eesti toetusrühm.