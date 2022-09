KUULA SAADET | Trennijutud: miks peab inimene regulaarselt liikuma?

Miks on treening tähtis läbi elu? Alates 30. eluaastast hakkab meie lihasmass järk-järgult taandarenema ja inimesel on vaja pidevalt lihasmassi tagasi tekitada.

„Tähtis on mitmekesine liikumine. Jooksmine, jalutamine, rattasõit on näited aeroobsest treeningust, mis hoolitseb meie südame eest. Sama vajalik on sinna kõrvale ka jõutreening, mis hoiab lihased toonuses. Kui treeningutesse on jäänud pikem paus, tasub alustada kahe treeninguga nädalas ning paari kuu jooksul lisada kolmas kord. Kolm korda nädalas treenida on optimaalne,“ selgitab Koch-Mäe.