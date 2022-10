Juulis oli Rolling Stonesi megakontsert. „Kuidas Mick Jagger (79) nii heas vormis on? Kindlasti teeb ta aeroobset trenni, aga kõige olulisem on, et talle meeldib tantsida,“ oletas ajaleht. Mõni nädal hiljem rääkis Ian McKellen (83), et osaleb elus esimest korda Hamleti balletiversioonis. Üleilmselt tuntakse teda kui võlur Gandalfi filmist „Sõrmuste isand“.