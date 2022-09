85 protsenti dementsusega inimestest ei saa diagnoosi järel tuge. Haigus on tõusutrendis, riigil strateegiat pole

„Ülemaailmselt on tervishoiutöötajad dementsuse osas alaharitud, nagu ei ole ka piisavalt ressursse, et pakkuda dementsusega inimestele rahuldavat diagnoosijärgset tuge,“ ütleb Barbarino . „Iga riigi ülesanne on tugevdada oma tervishoiusüsteeme, et tervishoiutöötajad saaksid pakkuda kvaliteetset abi, mida dementsusega inimesed hädasti vajavad.“ MTÜ Elu Dementsusega lisab, et tuge vajavad kindlasti ka dementsusega inimeste lähedased.

Chris Ellermaa MTÜst Elu Dementsusega nendib, et Eesti on üks vähestest ELi riikidest, kus dementsus ei ole siiani olnud riiklik prioriteet ja kus seetõttu puudub ka eraldiseisev dementsuse strateegia. Vananevas ühiskonnas on dementsus muutumas järjest suuremaks ühiskondlikuks koormuseks, sest inimeste arv, kes elavad dementsusega ja kes nende eest hoolitsevad, järjest kasvab. Hetkel elab Eestis ligi 23 000 dementsusega inimest, prognostiliselt kasvab see arv 2050. aastaks pea kahekordseks. Dementsuse vähenemiseks ühiskonnas on oluline, et kasvab inimeste teadlikkus ning et suur hulk inimesi pöörab dementsuse teket mõjutavatele riskifaktoritele pikaajaliselt tähelepanu.