Meeste menopaus: miks mõni pakatab elujõust, nagu aastad ei teeks talle midagi, teine aga äkitselt „ära kukub“?

Tegelikult pole meeste menopausi mõistena olemas, kasutusel on mõiste andropaus, mis kirjeldab mehe suguhormoonide puudulikkusest tingitud muutusi seoses vananemisega. Mees, vanus ja hormoonid on omavahel aga otseselt seotud ning vananedes muutuvad ka protsessid mehe kehas. Mida teha, et aastate lisandudes ei käiks keha enneaegselt alla? Nõu annab meestearst Olev Poolamets.