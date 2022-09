Enneta negatiivsete tunnete kuhjumist! Siin on 5 lihtsat nippi, kuidas anda ajule puhkust

Ärevus, kurbustunne ja masendus on normaalsed reaktsioonid, kui seisame silmitsi ootamatute negatiivsete sündmustega. Depressioon on rohkem kui ajutine kurbustunne. Ent depressioon tõepoolest muudab inimese aju. Seda on näidanud erinevad rahvusvahelised uuringud, aga ka viimati Eestis tehtud aju-uuring, kus katsetasime depressioonile iseloomulike tunnuste varajase avastamise viise ja mille põhjal kaitsesin TTÜ-s doktoritöö. Aju kaotab võime asjaolusid ratsionaalselt hinnata: informatsioon, mis peaks liikuma ajus lühimat võimalikku teed pidi, satub liialt keerulisele rajale. Kui selliseid pikki teekondi koguneb liiga palju, ei suuda inimene enam olla vastuvõtlik uuele infole, ei saa enam pajudest asjadest aru, muutub ärrituvaks. Depressioonis inimene muutub ükskõikseks, kaovad emotsioonid. See kõik näitab, et ajukoor on ülekoormatud ega tule igapäevaselt ülesannete lahendamisega enam toime...