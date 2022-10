Anne Veesaar: „Ei tohi käega lüüa!“

Me kohtume ühel septembrikuu kolmapäeval. Anne on viis päeva varem telefonis arvanud, et tal ei ole enam midagi rääkida, ja ta hääl tundub tõre nagu Õnne tänava Marel. Kui me siis lõpuks kohvitassid käes laua taga istet võtame, on naise rahu vaat et käega katsutav.