Magnus Kirt: toidulisanditega aitame oma kehal veelgi paremini toimida

Mõnel hommikul on mul valikus puder, teisel omlett. Igaks lõunaks püüan valida midagi erinevat, kuid toitvat, pasta näiteks. Õhtusöökide osas vaatan alati, et nädalas oleks paar kalapäeva, ühel õhtul menüüs veis, siis kana ja nii edasi. Samuti söön riisi, tatart ja muid lisandeid. Väga suures aus on juurviljad erineval kujul. Mille olen oma menüüst aga välja visanud, on erinevad saiatooted. Söön küll viilu leiba lõunaks, kuid see on ka kõik. Ning kui mul on kiirem ja raskem võistlusperiood, siis jätan ka kartuli menüüst välja – kartul teeb uimaseks ja raskeks.

Mina olen iseenesest kõigesööja, mis tähendab, et ma ei pea päevikut ega kaalu oma toitu. Kui ma treenin näiteks viis tundi päevas, siis on minu probleem pigem selles, et ma söön liiga vähe. Lihtsalt ei jõua nii palju süüa, kui oleks vaja. Pigem vaatan ma aga oma toitumises seda, et toidus oleks olemas kõik vajalik ja mitmekesisus ka selles osas, et ma sama toitu mitu päeva järjest ei sööks. Muidu läheb lihtsalt igavaks.

Alati tuleb arvestada ka oma vanust ja seda, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem vajab inimene toidust, just heast toidust, tuge enda keha ja mõistuse paremaks ülalpidamiseks. Kahjuks ei ole meie piirkonnas elades alati võimalik toidust kõike kehale ja ajule vajalikku kätte saada. Nii tulekski võtta lisaks mõningaid toidulisandeid – vitamiinid, mineraalid –, mis aitavad meie kehal paremini toimida. Eriti oluliseks muutub see siis, kui tehakse sporti.

Põhirõhk võiks olla tasakaalul, seda nii toidus, unes, spordis kui ka mujal. Kuid peamiselt on tasakaal eestlaste puhul oluline ikka toidulaual, kus meil on harjumus jääda ühekülgseks. Mulle on hakanud poes silma, kuidas proteiin on end igasse toitu sisse söönud – olgu selleks puding või puder, smuuti. Tundub, nagu enam ei olegi võimalik osta midagi, millele poleks pandud juurde lisavalku. Liha ja valk on olulised, kuid mitte sellisel määral. Mina sportlasena kindlasti pean lisaproteiini tarbima, eriti pärast treeningut. Kuid muul ajal soovin, et minu toidulaud oleks mitmekesine. Samuti peaks toit olema mitmekesine igal inimesel, laual peaks olema liha ja juurvilju, süsivesikuid, rasva, proteiini, vitamiine.

Millised oleksid sinu soovitused, kuidas hakata oma elustiili tervislikumaks muutma?

Mina olen selle poolt, et elustiilide muutus peab olema pikaajaline protsess, selline protsess, kus muutuvad harjumused selliselt, et need tunduvad ka meeldivad. Ning jäävad tänu sellele ka pikemalt kestma. Tavaliselt soovivad inimesed tulemusi näha kohe ja nii otsustatakse hakata kuus korda nädalas trennis käima, loobutakse toidust ja soov on kiirelt langetada mitu kilo kaalu nädalas. See pole tervislik, ei anna tegelikult ka tulemust ja on äärmiselt ebameeldiv. Samuti ei tohiks see muutus oma elustiilides olla nii jäik, et enam elada ei saaks või tahaks: vahel tuleb ka patustuda, vahel on vaja ka laiselda.

Hakake vaikselt jalutama, vaikselt treenima, muutma oma toitumist, oma magamist ja muud ning siis vaikselt hakkavad tulema ka tulemused. Aasta lõikes võivad muutused olla suured, sest aasta lõikes saab neist väikestest asjadest kokku väga palju. Lisaks ei ole vaja karta abilisi, küsida abi nii treeneritelt kui ka nõustajatelt. Alati aitab entusiasmi hoida, kui teha trenni kellegagi koos – sõbraga, perega, kallimaga.

Räägime ka toidulisanditest. Milliseid toidulisandeid sina tarvitad ja miks?

